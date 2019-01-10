Жители Сочи будут платить больше за уборку мусора

10 Янв. 2019 2019-01-10T20:11:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Сочи с первого января 2019 года должны платить за уборку мусора по новому тарифу. Приказ о повышении цен на услуги опубликован на официальном сайте САХ по уборке города».

- Жители многоквартирных домов обязаны платить за уборку мусора по 249,15 рубля с одного зарегистрированного человека, для частного жилого фонда эта сумма составляет 262,62 рубля, - говорится в документе.

Приказ датирован 25.12.2018 и подписан исполняющим обязанности генерального директора «СпецАвтоХозяйства по уборке города». До этого тарифы на услугу повышали 1 мая 2018 года. Стоит отметить, что фактического прихода в эту сферу единого регионального оператора еще не произошел, хотя его определили еще в декабре 2018-го.