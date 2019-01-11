В Армавире подорожает стоимость проезда в троллейбусах и автобусах

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:17:06+03:00

Изменения вступят в силу уже сегодня, 11 января

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В Армавире стоимость проезда в троллейбусах и автобусах подорожает с 20 рублей до 25. Изменения вступят в силу сегодня, 11 января.

- Новый тариф гораздо ниже подтвержденного и экономически обоснованного транспортным предприятием, так как администрация города часть расходов взяла на себя, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Армавира.

Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте повышалась в 2017 году. Основные причины изменения тарифов - увеличение себестоимости перевозки по эксплуатационным затратам и повышение заработной платы работников.

Власти города считают, что стоимости билета на проезд в общественном транспорте позволит обеспечить развитие городского электротранспорта. Парк и контактная сеть троллейбусного управления сегодня изношены. Средний возраст подвижного состава превышает 15 лет. Предприятие будет получать прибыль и сможет выполнить планы по текущему и капитальному ремонту подвижного состава.