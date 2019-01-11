Житель Кубани убил знакомого и похитил 100 тысяч рублей

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:35:09+03:00

Он проведет в исправительной колонии строгого режима 15 лет

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Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении жителя станицы Старотитаровской, который осужден за убийство, покушение на убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия.

Следствие установило, что 12 июня 2016 года мужчина находился в доме потерпевшего, с которым был в ссоре. Злоумышленник выстрелил ему в голову из самодельного ружья. Рана оказалась смертельной. Опасаясь, что сын погибшего может сообщить в полицию об убийстве отца, мужчина решил избавиться от свидетеля. Молодому человеку он также выстелил в голову и скрылся с места преступления. Но врачи своевременно оказали помощь пострадавшему, и он выжил. Впоследствии потерпевший помог опознать убийцу отца.

После совершенного убийства злоумышленник похитил из дома знакомого 100 тысяч рублей.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей и с ограничением свободы на 2 года.

Адвокат подсудимого обжаловал приговор в апелляционном порядке, указывая на то, что вина в содеянном не доказана. Доводы защитника были опровергнуты представителем прокуратуры края.

- Краснодарский краевой суд приговор оставил без изменения, жалобу - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.