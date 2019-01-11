В Краснодаре на улице Постовой потушили пожар

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:24:51+03:00

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В краевой столице в ночь с 10 на 11 января в центре города на улице Постовой произошло возгорание в неэксплуатируемом здании. Пламя охватило 150 квадратных метров

На пульт диспетчера Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона сообщение о возгорании поступило в 23:40. К месту происшествия незамедлительно выехали силы и средства МЧС России.

Уже на месте пожарные установили, что на улице Постовой горит отдельно стоящее неэксплуатируемое здание, пожар захватил 150 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- В 00:27 открытое горение было ликвидировано, в 00:39 – пожар полностью потушили, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К работе было привлечено семь единиц техники и 28 человек личного состава. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в Геленджике ликвидировали возгорание в подвальном помещении многоквартирного дома. 3 единицы техники и 8 человек личного состава тушили пожар.