В Краснодаре на улице Постовой потушили пожар
В краевой столице в ночь с 10 на 11 января в центре города на улице Постовой произошло возгорание в неэксплуатируемом здании. Пламя охватило 150 квадратных метров
На пульт диспетчера Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона сообщение о возгорании поступило в 23:40. К месту происшествия незамедлительно выехали силы и средства МЧС России.
Уже на месте пожарные установили, что на улице Постовой горит отдельно стоящее неэксплуатируемое здание, пожар захватил 150 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
- В 00:27 открытое горение было ликвидировано, в 00:39 – пожар полностью потушили, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
К работе было привлечено семь единиц техники и 28 человек личного состава. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, в Геленджике ликвидировали возгорание в подвальном помещении многоквартирного дома. 3 единицы техники и 8 человек личного состава тушили пожар.
Пожар на улице Постовой в Краснодаре.Видео: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю