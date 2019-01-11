Житель станицы Павловской фиктивно прописал у себя в доме четырех иностранцев

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:05:52+03:00

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Сотрудники УФСБ России по краю сообщили в отдел МВД по Павловскому району о том, что один из местных жителей фиктивно зарегистрировал на своей жилплощади несколько иностранцев.

Было установлено, что 46-летний житель станицы Павловской оформил им временную регистрацию по месту своего жительства, но граждан из другой страны в дом он не был намерен заселять.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в РФ). Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.