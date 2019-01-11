2019-01-11T09:37:29+03:00
Общество

В Краснодаре проведут семинар для НКО по вопросам участия в конкурсе краевых грантов

Заявки, на который можно подавать до 8 февраля включительно
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация краяФото: администрация края
Изменить размер текста:

- 24 декабря прошлого года администрацией края был объявлен конкурс для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Заявки на него принимаются до 8 февраля включительно, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Сегодня, 11 января в актовом зале по улице Мира, 28 состоится бесплатный обучающий семинар для представителей СОНКО (Социально Ориентированная Некоммерческая Организация), на котором расскажут об особенностях участия в краевом конкурсе.

Программы, которые будут претендовать на получение грантов, могут быть направлены на социальную поддержку граждан, деятельность в области здравоохранения, образования, просвещения, культуры, искусства, пропаганды ЗОЖ, охрану природы и защиту животных.

Желающим необходимо пройти предварительную регистрацию, отправив свои данные на электронную почту 2534272@mail.ru.

Отметим, что Кубань занимает первое место по количеству НКО в ЮФО. В прошлом году общественников субсидировали на сумму больше 16 млн рублей, в этом году сумма вырасте до 30 млн.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для маломобильных граждан на территории Кавказского заповедника оборудуют места отдыха
В Пашковском микрорайоне кубанской столицы строят новую сеть канализации
В Каневском районе двое мужчин ворвались в дом и напали на женщину
Джамел Маклин признан MVP второго раунда топ-16 Еврокубка
Житель станицы Павловской фиктивно прописал у себя в доме четырех иностранцев
В Краснодаре на улице Постовой потушили пожар
Житель Кубани убил знакомого и похитил 100 тысяч рублей
В Армавире подорожает стоимость проезда в троллейбусах и автобусах
Жители Сочи будут платить больше за уборку мусора
На Кубани создадут совет по культуре
Бывший игрок ФК «Кубань» требует выплатить зарплату
В 53 медучреждениях края провели капремонт в 2018 году
В Краснодаре прошла благотворительная елка
В Анапе завершают строительство универсального спортивного комплекса