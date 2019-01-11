В Краснодаре проведут семинар для НКО по вопросам участия в конкурсе краевых грантов

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:37:29+03:00

Заявки, на который можно подавать до 8 февраля включительно

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- 24 декабря прошлого года администрацией края был объявлен конкурс для поддержки общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций. Заявки на него принимаются до 8 февраля включительно, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Сегодня, 11 января в актовом зале по улице Мира, 28 состоится бесплатный обучающий семинар для представителей СОНКО (Социально Ориентированная Некоммерческая Организация), на котором расскажут об особенностях участия в краевом конкурсе.

Программы, которые будут претендовать на получение грантов, могут быть направлены на социальную поддержку граждан, деятельность в области здравоохранения, образования, просвещения, культуры, искусства, пропаганды ЗОЖ, охрану природы и защиту животных.

Желающим необходимо пройти предварительную регистрацию, отправив свои данные на электронную почту 2534272@mail.ru.

Отметим, что Кубань занимает первое место по количеству НКО в ЮФО. В прошлом году общественников субсидировали на сумму больше 16 млн рублей, в этом году сумма вырасте до 30 млн.