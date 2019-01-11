Джамел Маклин признан MVP второго раунда топ-16 Еврокубка
- Форвард «Локомотива-Кубань» Джамел Маклин стал самым ценным игроком второго тура Топ-16 Еврокубка, - сообщили в пресс-службе турнира.
- Это его первая награда «самому ценному игроку» за четыре сезона в турнире, - говорится в официальном Twitter клуба.
В матче с франкфуртским «Скайлайнерс» игрок «Локомотива-Кубань» набрал 19 очков, совершил 3 подбора и 4 перехвата. Всего онполучил 31 балл за эффективность действий на паркете.
Вторым стал Боян Дублевич из «Валенсии», и тройку сильнейших замыкает игрок «Уникахи» Матиас Лессорт.
Джамел Маклин один из претендентов на титул MVP по итогам всего турнира. В настоящее время он идет пятым в общем рейтинге Еврокубка-2018/19 со средним результатом 18,67 за игру
Напомним, что «Локомотив-Кубань» победил «Скайлайнерс» с разгромным счётом - 91:69.