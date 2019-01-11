2019-01-11T09:10:10+03:00
Спорт

Джамел Маклин признан MVP второго раунда топ-16 Еврокубка

На матче с «Скайлайнерс» он получил 31 балл за эффективность
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: БК «Локомотив-Кубань»Фото: БК «Локомотив-Кубань»
Изменить размер текста:

- Форвард «Локомотива-Кубань» Джамел Маклин стал самым ценным игроком второго тура Топ-16 Еврокубка, - сообщили в пресс-службе турнира.

- Это его первая награда «самому ценному игроку» за четыре сезона в турнире, - говорится в официальном Twitter клуба.

В матче с франкфуртским «Скайлайнерс» игрок «Локомотива-Кубань» набрал 19 очков, совершил 3 подбора и 4 перехвата. Всего онполучил 31 балл за эффективность действий на паркете.

Вторым стал Боян Дублевич из «Валенсии», и тройку сильнейших замыкает игрок «Уникахи» Матиас Лессорт.

Джамел Маклин один из претендентов на титул MVP по итогам всего турнира. В настоящее время он идет пятым в общем рейтинге Еврокубка-2018/19 со средним результатом 18,67 за игру

Напомним, что «Локомотив-Кубань» победил «Скайлайнерс» с разгромным счётом - 91:69.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для маломобильных граждан на территории Кавказского заповедника оборудуют места отдыха
В Пашковском микрорайоне кубанской столицы строят новую сеть канализации
В Каневском районе двое мужчин ворвались в дом и напали на женщину
В Краснодаре проведут семинар для НКО по вопросам участия в конкурсе краевых грантов
Житель станицы Павловской фиктивно прописал у себя в доме четырех иностранцев
В Краснодаре на улице Постовой потушили пожар
Житель Кубани убил знакомого и похитил 100 тысяч рублей
В Армавире подорожает стоимость проезда в троллейбусах и автобусах
Жители Сочи будут платить больше за уборку мусора
На Кубани создадут совет по культуре
Бывший игрок ФК «Кубань» требует выплатить зарплату
В 53 медучреждениях края провели капремонт в 2018 году
В Краснодаре прошла благотворительная елка
В Анапе завершают строительство универсального спортивного комплекса