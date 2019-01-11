11 Янв. 2019 2019-01-11T09:22:56+03:00

В Каневском районе двое мужчин ворвались в дом и напали на женщину Фото: Рустем АХУНОВ

Они похитили кухонную утварь, металлические изделия и продукты, после чего скрылись

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В дежурную часть отдела МВД по Каневскому району обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что была дома, когда в комнату ворвались двое неизвестных мужчин, напали на нее, связали и потребовали выдать им все имеющиеся деньги и ценности.

Злоумышленники вынесли кухонную утварь, металлические изделия и продукты, после чего скрылись. Общий ущерб от их действий составил более 6 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев. В течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска установили личности двоих подозреваемых и их местонахождение. Ими оказались местные жители в возрасте 25 и 27 лет. Мужчин задержали и доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения злоумышленники, похитили имущество потерпевшей. Позже они сбыли его в пункт приема металла.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

- Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.