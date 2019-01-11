В Пашковском микрорайоне кубанской столицы строят новую сеть канализации

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:07:38+03:00

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В Краснодаре в Пашковском микрорайоне строят новую канализацию. Общая протяженность составит 2,6 километра.

Начнется прокладка сети около на Крайней улице около дома №40 и протянется до пересечения с улицей 8-го Марта, затем уже по ней продолжится до перекрестка с улицей имени Суворова. Тут власти города планируют построить канализационно-насосную станцию. Затем сеть проложат до пересечения улиц Комсомольской и имени Кирова, где его подключат к другой, уже существующей.

- Развитие инженерной инфраструктуры Краснодара, строительство новых сетей и реконструкция существующих – одна из наиболее важных наших задач, чтобы обеспечить комфортные условия жизни для краснодарцев. Работы уже идут в разных частях города, - прокомментировал мэр кубанской столицы Евгений Первышов.

- День на прокладку коллектора выделены из бюджетных средств. Его строительство началось еще в ноябре прошлого года. Специалисты уже подготовили траншею протяженностью около 700 метров. Завершить все работы планируется в июне 2019 года, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.