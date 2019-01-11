Для маломобильных граждан на территории Кавказского заповедника оборудуют места отдыха

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:54:45+03:00

Тут запустят круглогодичные маршруты для групп людей с инвалидностью

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В 2019 году для мало маломобильных граждан на территории Кавказского заповедника оборудуют места отдыха.

- Мы развиваем круглогодичный туризм, строим экологические комплексы, где можно посмотреть животных, переночевать, то есть создаем маршрут выходного дня, которых в Сочи почти нет. Развиваем социальный туризм, создаем места отдыха для инвалидов, куда маломобильные люди могут приехать, провести свой праздник в подходящих условиях, в специально оборудованном месте, - сказал директор заповедника Сергей Шевелев.

Сейчас в заповеднике развиваются зимние маршруты - снегоходные и скитуры. В будущем планируют модернизировать научный туризм и фотоохоту. Хотят не просто увеличить число маршрутов, а улучшить качество уже существующих - наладить радиосвязь, интернет, установить новые и поменять старые указатели, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, Кавказский заповедник - самая старейшая, особо охраняемая природная территория на Северном Кавказе. Расположена в пределах трёх субъектов - Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики.

Здесь обитают около 3 тысяч видов уникальных растений, 89 видов млекопитающих, 248 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся, девять видов земноводных, 21 - рыб, более 100 моллюсков и около 10 тысяч разных насекомых. Многие животных занесены в Красную книгу РФ.