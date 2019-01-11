В Новороссийске в 2019 году восстановят дорожное полотно на 16 улицах

СЕГОДНЯ 10:18 2019-01-11T10:18:55+03:00

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В Новороссийске восстановят дорожное полотно на 16 улицах. Это касается как оперативного, так и текущего ямочного ремонта. Работы пройдут во всем городе-герое, также и в Новороссийском районе.

Улица Видова - на участке от Тобольской до Кутузовской запланирована на восстановление в Приморском внутригородском районе.

- В Восточном районе - в порядок приведут улицы Магистральная (на участке от Мира до Сакко и Ванцетти) и Судостальская (от Сакко и Ванцетти до Ревельской), а также Мефодиевскую, - сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

В Центральном внутригородском районе восстановят улицу Видова (от Кутузовской до Свободы), Лейтенанта Шмидта (от Революции 1905 года до Цедрика), Толстого (от Энгельса до Советов), Мысхакское шоссе (от Сулеймана Стальского до Куникова), Исаева (от Набережной адмирала Серебрякова до Энгельса), Энгельса (от Цедрика до Свободы), Мира (от Цедрика до Магистральной).

Мысхакское шоссе (от Куникова до Волгоградской), проспект Ленина (от Южной до Куникова), проспект Дзержинского (от Куникова до Южная), улица Пионерская в районе дома № 23, проспект Дзержинского в районе дома № 164 благоустроят в Южном внутригородском районе.

Власти города уже определились с щебёночным покрытием в Новороссийском районе. В этом году планируют провести работы в массивах для многодетных семей в объёме 37 тысяч квадратных метров.