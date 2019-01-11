2019-01-11T10:34:29+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе по горячим следам задержали мужчину, который украл телефон

За это он может «сесть» в тюрьму на пять лет
Александра ПОДУШКО
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В Туапсинском районе по горячим следам задержали мужчину, который украл телефонВ Туапсинском районе по горячим следам задержали мужчину, который украл телефонФото: Архив "КП"
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В Туапсинском районе в дежурную часть отдела МВД обратился местный житель. Он рассказал, на автобусной остановке забыл телефон, когда он за ним вернулся, не обнаружил его на месте.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили возможных очевидцев и составили ориентировку на розыск предполагаемого злоумышленника, ее передали всем дежурным нарядам.

На одной из городских улиц полицейские заметили мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого. Ранее судимого 42-летнего приезжего из Ленинградского района доставили в отдел полиции. Он рассказал, что похищенный телефон продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

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