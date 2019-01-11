В Крымском районе в пожаре погиб 3-летний мальчик

СЕГОДНЯ 10:48 2019-01-11T12:29:30+03:00

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После тушения пожара в Крымском районе в одном из домов в хуторе Карла Маркса погиб 3-летний мальчик. Следователи проводят проверку.

Выяснилось, что 39-летняя женщина проживала с тремя детьми.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

По предварительным данным, в день происшествия она проснулась около 5 утра от запаха гари. Женщина увидела, что одеяло, которое висело около дровяной печи, тлеет. Она выбежала на улицу, взяв с собой шестилетнего сына. Добравшись до соседяей, она рассказала им о пожаре, после чего вернулась в дом за другим сыном.

Но из-за сильного возгорания в дом попасть она не смогла. Когда пожар был локализован, в доме нашли 3-летнего ребенка. Признаков жизни он не подавал. В качестве одной из версий возгорания следствие рассматривает перекаливание печи.

Старшая дочь в этот день, к счастью, была у отца.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

- На месте происшествия работают следователи, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего события, в том числе причины очага возгорания. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.