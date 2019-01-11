2019-01-11T10:59:06+03:00
Происшествия

В Сочи на 3 года осудили мужчину за ложное сообщение об угрозе взорвать школу

Житель Лазаревского района проведет это время колонии поселении
Александра ПОДУШКО
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В Сочи на 3 года осудили мужчину за ложное сообщение об угрозе взорвать школуВ Сочи на 3 года осудили мужчину за ложное сообщение об угрозе взорвать школуФото: Архив "КП"
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В Сочи вынесли приговор местному жителю, который обвинялся в ложном сообщении об акте терроризма.

- В прошлом году житель поселка Лазаревское позвонил на телефон горячей линии полиции города-курорта и заявил о возможной угрозе совершения террористического акта в одной из школ поселка, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

29-летний молодого человека задержали по горячим следам. В отношении неудавшегося «террориста» возбудили уголовное дело.

Приговором суда мужчина признан виновным. Злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии поселении.

Напомним, в Каневском районе двое мужчин ворвались в дом и напали на женщину. Они похитили кухонную утварь, металлические изделия и продукты, после чего скрылись.

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