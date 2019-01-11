2019-01-11T11:08:54+03:00
Происшествия

Через российско-абхазскую границу водитель Kia Rio хотел провести партию безакцизных сигарет

Груз изъяли и направили на исследование
Александра ПОДУШКО
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На российско-абхазской границе водитель Kia Rio хотел провести партию безакцизных сигаретНа российско-абхазской границе водитель Kia Rio хотел провести партию безакцизных сигаретФото: Олег УКЛАДОВ
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В Сочи на российско-абхазской границе задержана очередная партия безакцизных сигарет.

Около 750 пачек табачных изделий обнаружили на линии паспортного контроля, когда досматривали легковушку марки Kia Rio. Водитель использовал незамысловатый способ укрытия незадекларированного груза. Он поместил сигареты в технологический отсек багажного отделения, который предназначен для запасного колеса.

34-летний мужчина из Краснодарского края сообщил пограничникам, что больше «запрещенки» в машине у него нет. Однако автомобиль вывели из транспортного потока и тщательно досмотрели.

- Груз изъяли и направили на исследование, по результатам которого сотрудники Сочинской таможни примут процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

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