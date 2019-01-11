СЕГОДНЯ 11:23 2019-01-11T11:23:07+03:00

В Сочи на границе задержали парня, который находился в розыске Фото: Олег УКЛАДОВ

Его подозревают в совершении преступления

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На границе с Абхазией задержали молодого человека, который находится в федеральном розыске.

На линии паспортного контроля при попытке выехать за рубеж выявили 22-летнего молодого человека. Когда пограничники проверяли основания для пересечения государственной границы, было установлено, что парень находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

Открылось также, что злоумышленник скрывается от органов внутренних дел Краснодарского края уже около трех месяцев.

- Мужчину передали сотрудникам местной полиции, они отправят его инициаторам розыска, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Напомним, через российско-абхазскую границу водитель Kia Rio хотел провести партию безакцизных сигарет. Груз изъяли и направили на исследование.