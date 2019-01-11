СЕГОДНЯ 11:33 2019-01-11T11:33:47+03:00

В Северском районе женщины взяли кредит на мебель, но не собирались его выплачивать Фото: Олег ЗОЛОТО

Одной из них, сотруднице магазина, грозит до четырех лет тюрьмы

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Правоохранители Северского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования).

Сотрудник одного из местных кредитных учреждений заявил в отделение полиции о том, что жительница станицы Северской не оплачивает обязательства по договору займа.

Было установлено, что 34-летняя местная жительница, являясь продавцом одного мебельных, оформила для своей знакомой кредит на диван. Она указала ложные сведения о ее трудовой занятости и допустила ошибку в персональных данных заемщицы.

Диван женщины продали, а деньги потратили на личные нужды.

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения, по существу. Женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.