На Кубани за оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности, осудят предпринимателя
В Геленджике завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя. Он обвиняется в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п.«а,в» ч.2 ст.238 УК РФ).
Следователями было установлено, что 32-летний водитель автомобиля марки «ГАЗ» и перевозил пассажиров за деньги по экскурсионным маршрутам в районе Геленджика. Эта машина принадлежит 57-летниему индивидуальному предпринимателю.
Выяснилось, что 14 августа 2018 года водитель перевозил туристов по определенному маршруту. За это с взрослого брали 1300 рублей, с ребенка – 1100. В этот день в машине было 6 туристов - в том числе 2 несовершеннолетних ребенка.
Машина ехала по горной местности в окрестностях села Возрождение, когда мужчина совершал маневр, автомобиль опрокинулся в овраг. В результате происшествия водитель и пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Двоим из пострадавших был причинен тяжкий вред здоровью. 32-летний мужчина, который был за рулем, через два дня скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.
О том автомобиль имеет неисправности тормозной системы и рулевого управления предприниматель и водитель знали заранее, но ничего не предприняли, чтобы устранить поломку.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.