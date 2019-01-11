На Кубани за оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности, осудят предпринимателя

СЕГОДНЯ 11:49 2019-01-11T11:49:24+03:00

В автомобиле, на котором перевозили отдыхающих, были неисправности тормозной системы и рулевого управления, из-за чего пострадали люди

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В Геленджике завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя. Он обвиняется в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п.«а,в» ч.2 ст.238 УК РФ).

Следователями было установлено, что 32-летний водитель автомобиля марки «ГАЗ» и перевозил пассажиров за деньги по экскурсионным маршрутам в районе Геленджика. Эта машина принадлежит 57-летниему индивидуальному предпринимателю.

Выяснилось, что 14 августа 2018 года водитель перевозил туристов по определенному маршруту. За это с взрослого брали 1300 рублей, с ребенка – 1100. В этот день в машине было 6 туристов - в том числе 2 несовершеннолетних ребенка.

Машина ехала по горной местности в окрестностях села Возрождение, когда мужчина совершал маневр, автомобиль опрокинулся в овраг. В результате происшествия водитель и пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Двоим из пострадавших был причинен тяжкий вред здоровью. 32-летний мужчина, который был за рулем, через два дня скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

О том автомобиль имеет неисправности тормозной системы и рулевого управления предприниматель и водитель знали заранее, но ничего не предприняли, чтобы устранить поломку.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.