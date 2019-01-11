В краевой столице определили места для крещенских купаний
В Краснодаре определили семь мест для крещенских омовений. Они находятся в открытых водоемах, в купелях при православных храмах города и пригородных населенных пунктов.
- Специалисты «Службы спасения» 16 и 17 января проверят эти места с использованием водолазного снаряжения. В местах проведения крещенских купаний 18 и 19 января постоянно будут находиться более 65 спасателей, 11 аварийно-спасательных автомобилей, 7 единиц плавсредств, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Для комфорта горожан установят палатки для переодевания и организуют пункты обогрева. Управления МВД РФ по городу Краснодару совместно с казаками Екатеринодарского районного казачьего общества будут охранять общественный порядок.
Перечень организованных для купания мест:
ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ:
- берег реки Кубань напротив храма Рождества Христова по улице Рождественской набережной;
- муниципальный бассейн в прибрежной зоне возле Дворца Спорта «Олимп».
КАРАСУНСКИЙ ОКРУГ:
- берег озера Старая Кубань в районе зоны отдыха «Старая Кубань» по улице Курортный поселок в микрорайоне Гидростроителей;
- берег Краснодарского водохранилища в районе улицы Украинской в станице Старокорсунской;
- купель Свято-Георгиевского храма хутор имени Ленина.
ПРИКУБАНСКИЙ ОКРУГ:
- купель Свято-Покровского храма в станице Елизаветинской.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ:
- берег озера Старая Кубань возле храма благоверного Дмитрия Донского.