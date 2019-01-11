2019-01-11T12:08:36+03:00
Общество

В краевой столице определили места для крещенских купаний

16 и 17 января специалисты проверят их с использованием водолазного снаряжения
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре определили семь мест для крещенских омовений. Они находятся в открытых водоемах, в купелях при православных храмах города и пригородных населенных пунктов.

- Специалисты «Службы спасения» 16 и 17 января проверят эти места с использованием водолазного снаряжения. В местах проведения крещенских купаний 18 и 19 января постоянно будут находиться более 65 спасателей, 11 аварийно-спасательных автомобилей, 7 единиц плавсредств, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Для комфорта горожан установят палатки для переодевания и организуют пункты обогрева. Управления МВД РФ по городу Краснодару совместно с казаками Екатеринодарского районного казачьего общества будут охранять общественный порядок.

Перечень организованных для купания мест:

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ:

- берег реки Кубань напротив храма Рождества Христова по улице Рождественской набережной;

- муниципальный бассейн в прибрежной зоне возле Дворца Спорта «Олимп».

КАРАСУНСКИЙ ОКРУГ:

- берег озера Старая Кубань в районе зоны отдыха «Старая Кубань» по улице Курортный поселок в микрорайоне Гидростроителей;

- берег Краснодарского водохранилища в районе улицы Украинской в станице Старокорсунской;

- купель Свято-Георгиевского храма хутор имени Ленина.

ПРИКУБАНСКИЙ ОКРУГ:

- купель Свято-Покровского храма в станице Елизаветинской.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ:

- берег озера Старая Кубань возле храма благоверного Дмитрия Донского.

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