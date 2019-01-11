В Бейсугском лимане мужчина незаконно выловил более 90 особей тарани

СЕГОДНЯ 12:22 2019-01-11T12:23:30+03:00

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Пограничники задержали рыбака в районе хутора Тамаровский. Мужчина незаконно осуществлял добычу рыбы в Бейсугском лимане. Житель окрестного поселка вброд установил запрещенную к использованию для рыбаков-любителей лессовую сеть и поймал с ее помощью более 90 особей тарани, общей массой около 40 килограммов.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 1321 от 03.11.2018 года «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам» пограничники оценили причиненный ущерб морским биоресурсам. Сумма превысила 46 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

- Тарань и лессовую сеть изъяли. В отношении местного жителя возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства), - сообщили «Комсомольской правде -Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Административное расследование продолжается.