2019-01-11T12:23:30+03:00
Происшествия

В Бейсугском лимане мужчина незаконно выловил более 90 особей тарани

Ущерб биоресурсам составил 45 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

Пограничники задержали рыбака в районе хутора Тамаровский. Мужчина незаконно осуществлял добычу рыбы в Бейсугском лимане. Житель окрестного поселка вброд установил запрещенную к использованию для рыбаков-любителей лессовую сеть и поймал с ее помощью более 90 особей тарани, общей массой около 40 килограммов.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 1321 от 03.11.2018 года «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам» пограничники оценили причиненный ущерб морским биоресурсам. Сумма превысила 46 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

- Тарань и лессовую сеть изъяли. В отношении местного жителя возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства), - сообщили «Комсомольской правде -Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Административное расследование продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Черноморском флоте провели учения
На Кубани сотрудники Росгвардии предотвратили два имущественных преступления
В Динском районе 26-летний водитель Honda Capa насмерть сбил мужчину
В Туапсинском районе восстановили поврежденный наводнением мост
В краевой столице определили места для крещенских купаний
На Кубани за оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности, осудят предпринимателя
В Северском районе женщины взяли кредит на мебель, но не собирались его выплачивать
В Сочи на границе задержали парня, который находился в розыске
Через российско-абхазскую границу водитель Kia Rio хотел провести партию безакцизных сигарет
В Сочи на 3 года осудили мужчину за ложное сообщение об угрозе взорвать школу
В Крымском районе в пожаре погиб 3-летний мальчик
В Туапсинском районе по горячим следам задержали мужчину, который украл телефон
В Новороссийске в 2019 году восстановят дорожное полотно на 16 улицах
Для маломобильных граждан на территории Кавказского заповедника оборудуют места отдыха
В Пашковском микрорайоне кубанской столицы строят новую сеть канализации
В Каневском районе двое мужчин ворвались в дом и напали на женщину
Джамел Маклин признан MVP второго раунда топ-16 Еврокубка
В Краснодаре проведут семинар для НКО по вопросам участия в конкурсе краевых грантов
Житель станицы Павловской фиктивно прописал у себя в доме четырех иностранцев
В Краснодаре на улице Постовой потушили пожар
Житель Кубани убил знакомого и похитил 100 тысяч рублей
В Армавире подорожает стоимость проезда в троллейбусах и автобусах
Жители Сочи будут платить больше за уборку мусора
На Кубани создадут совет по культуре
Бывший игрок ФК «Кубань» требует выплатить зарплату
В 53 медучреждениях края провели капремонт в 2018 году
В Краснодаре прошла благотворительная елка
В Анапе завершают строительство универсального спортивного комплекса