В Туапсинском районе восстановили поврежденный наводнением мост

СЕГОДНЯ 12:39 2019-01-11T12:39:18+03:00

Об этом сообщили на официальном сайте администрации

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Мост в селе Георгиевском в Туапсинском районе, который был сильно поврежден во время стихии в октябре 2018 года, восстановили. По переправе уже открыли автомобильное движение. Осталось немного – установить ограждения и заасфальтировать полотно.

-Поврежденный подтоплением 60-метровый бетонный автомобильный мост через реку Пшенахо соединяет с селом улицы Олимпийскую, Заречную и Интернациональную. Из-за наводнения его опоры просели и переправа была признана аварийной. Сейчас там установлены новые бетонные опоры, - сообщили в пресс-службе Туапсинского района.

Для пешеходов мост открыли еще в прошлом году – 29 декабря.

После сильных дождей в октябре 2018 года в Краснодарском крае подтопило около 30 населенных пунктов, повредив автодороги и железнодорожные пути.

Напомним, в Новороссийске в 2019 году восстановят дорожное полотно на 16 улицах. Глава города Игорь Дяченко поставил на контроль вопрос ямочного ремонт