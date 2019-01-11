2019-01-11T12:39:18+03:00
Общество

В Туапсинском районе восстановили поврежденный наводнением мост

Об этом сообщили на официальном сайте администрации
Александра ПОДУШКО
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Фото:пресс-служба Туапсинского районаФото:пресс-служба Туапсинского района
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Мост в селе Георгиевском в Туапсинском районе, который был сильно поврежден во время стихии в октябре 2018 года, восстановили. По переправе уже открыли автомобильное движение. Осталось немного – установить ограждения и заасфальтировать полотно.

-Поврежденный подтоплением 60-метровый бетонный автомобильный мост через реку Пшенахо соединяет с селом улицы Олимпийскую, Заречную и Интернациональную. Из-за наводнения его опоры просели и переправа была признана аварийной. Сейчас там установлены новые бетонные опоры, - сообщили в пресс-службе Туапсинского района.

Для пешеходов мост открыли еще в прошлом году – 29 декабря.

После сильных дождей в октябре 2018 года в Краснодарском крае подтопило около 30 населенных пунктов, повредив автодороги и железнодорожные пути.

Напомним, в Новороссийске в 2019 году восстановят дорожное полотно на 16 улицах. Глава города Игорь Дяченко поставил на контроль вопрос ямочного ремонт

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