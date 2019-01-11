В Динском районе 26-летний водитель Honda Capa насмерть сбил мужчину

СЕГОДНЯ 12:49 2019-01-11T12:49:04+03:00

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В четверг, 10 января в Динском районе в станице Новотитаровской произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, около 18:00 26-летний парень находился за рулем автомобиля марки Honda Capa. На улице имени Луначарского он наехал на пешехода, которые перебегал через проезжую часть дороги в неположенном месте.

- В результате аварии от полученных травм 57-летний мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили отделе пропаганды краевого УГИБДД.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, Вечером, 9 января, в Краснодаре на улице Мачуги произошла авария. Как в социальной сети сообщают очевидцы, автомобиль «Мерседес Гелендваген» врезался в электроопору уличного освещения на полном ходу, обрушив ее, и опрокинулся.