В Динском районе 26-летний водитель Honda Capa насмерть сбил мужчину
В четверг, 10 января в Динском районе в станице Новотитаровской произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, около 18:00 26-летний парень находился за рулем автомобиля марки Honda Capa. На улице имени Луначарского он наехал на пешехода, которые перебегал через проезжую часть дороги в неположенном месте.
- В результате аварии от полученных травм 57-летний мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили отделе пропаганды краевого УГИБДД.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, Вечером, 9 января, в Краснодаре на улице Мачуги произошла авария. Как в социальной сети сообщают очевидцы, автомобиль «Мерседес Гелендваген» врезался в электроопору уличного освещения на полном ходу, обрушив ее, и опрокинулся.