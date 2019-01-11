СЕГОДНЯ 13:17 2019-01-11T13:53:25+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кубани сотрудники Росгвардии предотвратили два имущественных преступления. Одно из них произошло в станице Кущевской.

- В отделение вневедомственной охраны поступило сообщение о срабатывании сигнализации в продуктовом магазине. На указанное место прибыли сотрудники Росгвардии и обнаружили разбитое оконное стекло, а также повреждённый роллет. Во время осмотра торговой точки они задержали мужчину, который находился в подсобном помещении. Им оказался 24-летний житель района, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Позже правоохранители установили, что задержанный не раз привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а также оборот наркотиков и незаконное завладение транспортным средством.

Второй случай произошёл в Курганинске. 30-летний мужчина хотел ограбить магазин. Он повредил металлический роллет, из-за чего сработала сигнализация. Мужчину задержали на месте преступления. Как сообщают правоохранители, он неоднократно привлекался к административной ответственности.

Сотрудники Росгвардии передали задержанных полиции для дальнейших разбирательств.