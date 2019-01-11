2019-01-11T13:52:31+03:00
Общество

На Черноморском флоте провели учения

По легенде, судно получило пробоину и начало тонуть
Татьяна СМИРНОВА
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На Черноморском флоте провели ученияНа Черноморском флоте провели учения
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На Черноморском флоте прошли учения. Согласно легенде, судно получило пробоину и начало уходить на дно из-за того, что несколько его отсеков оказались затопленными.

Спасать тонущий корабль отправили буксир «Капитан Гурьев». На его борту находились водолазы из отряда Новороссийской военно-морской базы.

- Для спасения судна задействовали телеуправляемый аппарат, который работает под водой. Им оснащён буксир «Капитан Гурьев». С помощью приспособления можно расширить объём выполняемых под водой работ, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что моряка из Новороссийска похитили пираты. Как рассказывают родственники мужчины, злоумышленники пока не вышли на связь. Мама моряка: "Нам бы лишь бы сына дождаться!"

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