На Черноморском флоте провели учения
На Черноморском флоте прошли учения. Согласно легенде, судно получило пробоину и начало уходить на дно из-за того, что несколько его отсеков оказались затопленными.
Спасать тонущий корабль отправили буксир «Капитан Гурьев». На его борту находились водолазы из отряда Новороссийской военно-морской базы.
- Для спасения судна задействовали телеуправляемый аппарат, который работает под водой. Им оснащён буксир «Капитан Гурьев». С помощью приспособления можно расширить объём выполняемых под водой работ, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что моряка из Новороссийска похитили пираты. Как рассказывают родственники мужчины, злоумышленники пока не вышли на связь. Мама моряка: "Нам бы лишь бы сына дождаться!"