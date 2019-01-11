2019-01-11T14:19:35+03:00
Происшествия

В Краснодаре на улице Черкасской потушили пожар

При возгорании никто не пострадал [видео]
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре на улице Черкасской потушили пожарВ Краснодаре на улице Черкасской потушили пожар
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В Краснодаре 11 января в многоэтажке на улице Черкасской, 68 произошел пожар.

- В 13:14 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже дома, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 13:24 на указанное место прибыли спасатели. По предварительным данным, площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Приехавшие спасатели первым делом начали эвакуировать жильцов из квартир. Тем временем пожарные тушили огонь.

- В 13:52 возгорание полностью ликвидировали, - добавили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В работе задействовали 33 спасателя и восемь единиц техники.

Пожар в многоэтажке на Черкасской в Краснодаре.

Как сообщают сотрудники МЧС, в пожаре погибших и пострадавшим нет.

Что стало причиной пожара, пока не ясно.

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