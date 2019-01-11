В Адыгее мужчина представился работником коммунальной службы и ограбил 81-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 14:34 2019-01-11T15:54:46+03:00

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Полиция Адыгеи задержала подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку.

- В дежурную часть полиции обратилась 81-летняя жительница села Натырбово и сообщила о том, что ее ограбили. На указанное место прибыли правоохранители. Старушка рассказала им, что к ней пришёл мужчина, представился работником одной из коммунальных служб. Он вошёл в дом и достал предмет, напоминающий пистолет. Злоумышленник, угрожая пенсионерке расправой, потребовал отдать имеющиеся у неё деньги. Таким образом, он причинил старушке ущерб в размере трёх тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

По данному факту правоохранители провели оперативно-розыскные и следственные мероприятия. В результате они установили марку автомобиля, на котором передвигался злоумышленник, а позже обнаружили его.

Полицейские задержали 45-летнего жителя Кубани, который управлял машиной. При обыске у него нашли и изъяли газовый пистолет.

В отделении полиции он признался в совершении разбойного нападения на пенсионерку.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело.