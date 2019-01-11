В Краснодаре уровень безработицы составляет 0,2 %

СЕГОДНЯ 15:15 2019-01-11T15:54:09+03:00

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Городской департамент экономического развития провёл исследование столиц субъектов ЮФО. В итоге краевая столица стала лучшей по 16 показателям из 34 за период с января по сентябрь 2018 года.

Выяснилось, что в Краснодаре самый низкий уровень безработицы. Он составляет 0,2%. Следующими стали Ростов-на-Дону (0,4%), Астрахань (0,5%) и Волгоград (0,5%).

Также Краснодар занял первое место по объёму инвестиций в основной капитал - 68,8 миллиардов рублей. Второе досталось Астрахани (50,6 млрд рублей), третье - Волгограду (41,3 млрд рублей).

Краевая столица стала лидером по обороту розничной торговли -152,7 миллиардов рублей. Ростов- на-Дону занял вторую строчку рейтинга (129,9 млрд рублей), а Волгоград - третью (87 млрд рублей).

Также Краснодар стал первым по обороту розничной торговли в расчёте на одного человека - 153,3 тысячи рублей, второе место занял Ростов-на-Дону (114,9 тыс рублей), третье - Волгоград (85,9 тыс рублей).

- Помимо этого Краснодар стал лидером по объёму платных услуг населению -64,6 миллиардов рублей, по объёму платных услуг в расчёте на одного человека -65,3 тыс рублей, по исполнению бюджета в части доходов в расчёте на одного человека - 20 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.