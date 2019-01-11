2019-01-11T15:52:55+03:00
Общество

Должность главы Апшеронского района занял Олег Цыпкин

Об этом сообщает администрация Кубани
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Должность главы Апшеронского района занял Олег ЦыпкинДолжность главы Апшеронского района занял Олег Цыпкин
Изменить размер текста:

11 января в Апшеронском районе состоялись выборы на должность главы. Они прошли в ходе сессии депутатов Совета муниципального образования.

- На должность главы района претендовали три человека. По итогам выборов единогласную поддержку получил Олег Цыпкин, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Апшеронском районе есть много проблем.

- При совместной и слаженной работе мы добьемся успеха, и наш Апшеронский район станет благоустроенным, удобным для жизни и работы, - с этими словами Цыпкин обратился к присутствующим.

Олег Цыпкин родился в Хадыженске в 1966 году. В 2015 года он стал генеральным директором Филиала «РН-Сервис» в краевой столице. Цыпкина избрали депутатом совета Апшеронского района III и IV созывов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кавказском районе задержали подозреваемого в краже телефона
Жители Краснодара во время новогодних каникул чаще всего покупали еду и обучающие онлайн-курсы
В Славянском районе мужчина угнал у знакомого автомобиль из чувства личной неприязни
В Сочи двух водителей оштрафовали за дрифт
В Сочи нашли авиабомбу времен ВОВ
В Сочи задержали 19-летнего парня, который украл шубу из гардероба
На Обходе Сочи перекроют три тоннеля
В Краснодаре уровень безработицы составляет 0,2 %
В Адыгее мужчина представился работником коммунальной службы и ограбил 81-летнюю пенсионерку
В Краснодаре на улице Черкасской потушили пожар
На Черноморском флоте провели учения
На Кубани сотрудники Росгвардии предотвратили два имущественных преступления
В Динском районе 26-летний водитель Honda Capa насмерть сбил мужчину
В Туапсинском районе восстановили поврежденный наводнением мост
В Бейсугском лимане мужчина незаконно выловил более 90 особей тарани
В краевой столице определили места для крещенских купаний
На Кубани за оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности, осудят предпринимателя
В Северском районе женщины взяли кредит на мебель, но не собирались его выплачивать
В Сочи на границе задержали парня, который находился в розыске