Должность главы Апшеронского района занял Олег Цыпкин

СЕГОДНЯ 15:34 2019-01-11T15:52:55+03:00

Об этом сообщает администрация Кубани

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11 января в Апшеронском районе состоялись выборы на должность главы. Они прошли в ходе сессии депутатов Совета муниципального образования.

- На должность главы района претендовали три человека. По итогам выборов единогласную поддержку получил Олег Цыпкин, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Апшеронском районе есть много проблем.

- При совместной и слаженной работе мы добьемся успеха, и наш Апшеронский район станет благоустроенным, удобным для жизни и работы, - с этими словами Цыпкин обратился к присутствующим.

Олег Цыпкин родился в Хадыженске в 1966 году. В 2015 года он стал генеральным директором Филиала «РН-Сервис» в краевой столице. Цыпкина избрали депутатом совета Апшеронского района III и IV созывов.