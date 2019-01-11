На Обходе Сочи перекроют три тоннеля

СЕГОДНЯ 16:00 2019-01-11T16:00:06+03:00

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ФКУ Упрдор «Черноморье» объявило о начале планово-предупредительных работ в тоннелях Обхода Сочи. Проезд через искусственные сооружения будут перекрывать с 22:00 до 5:00 в период с 11 января до 31 мая.

- Ограничения проезда коснуться тоннеля №1 на 7-м км, тоннеля №2 на 11-м км и тоннеля №3 на 5-м км, расположенных на автодороге А-147, сообщила «Комсомольской правде «Кубань» пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Водителям рекомендуется в ночное время использовать альтернативные пути проезда. В частности, по ул. Транспортной, ул. Пластунской и ул. Земляничной. Дорожники уже установили соответствующие временные знаки.

Стоит отметить, что в период с 5:00 до 22:00 проезд транспорта по тоннелям будет осуществляться без каких-либо ограничений.