В Сочи задержали 19-летнего парня, который украл шубу из гардероба
В Сочи правоохранители задержали 19-летнего парня. Его подозревают в краже шубы.
- В дежурную часть полиции обратилась местная жительница. Она сообщила о том, что оставила свою шубу в гардеробе в одном из ресторанов города-курорта, когда вернулась, ее там уже не было. По предварительным данным, злоумышленник нанёс потерпевшей ущерб в размере 100 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УВД России по Сочи.
Как выяснилось позже, в кармане украденной верхней одежды лежал паспорт женщины.
По горячим следам правоохранители задержали 19-летнего парня. Он привлек внимание большим пакетом в руках.
Молодого человека задержали. Шубу и паспорт изъяли и вернули законной владелице.
По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Местному жителю Сочи грозит лишение свободы сроком до пяти лет.