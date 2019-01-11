СЕГОДНЯ 16:01 2019-01-11T16:01:20+03:00

В Сочи задержали 19-летнего парня, который украл шубу из гардероба

Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет

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В Сочи правоохранители задержали 19-летнего парня. Его подозревают в краже шубы.

- В дежурную часть полиции обратилась местная жительница. Она сообщила о том, что оставила свою шубу в гардеробе в одном из ресторанов города-курорта, когда вернулась, ее там уже не было. По предварительным данным, злоумышленник нанёс потерпевшей ущерб в размере 100 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УВД России по Сочи.

Как выяснилось позже, в кармане украденной верхней одежды лежал паспорт женщины.

По горячим следам правоохранители задержали 19-летнего парня. Он привлек внимание большим пакетом в руках.

Молодого человека задержали. Шубу и паспорт изъяли и вернули законной владелице.

По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Местному жителю Сочи грозит лишение свободы сроком до пяти лет.