2019-01-11T16:20:40+03:00
Общество

В Сочи нашли авиабомбу времен ВОВ

Сотрудники Росгвардии уничтожили боеприпас на месте
Максим ОСОКИН
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Обнаружение снарядов времен ВОВ на Кубани вовсе не редкость. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краюОбнаружение снарядов времен ВОВ на Кубани вовсе не редкость. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю
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В сочинском селе Черешня обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Сообщение об опасной находке поступило сегодня в дежурную часть краевого управления Росгвардии.

- Прибывшие на место специалисты обследовали снаряд, обнаруженный при проведении земляных работ. Они установили, что боеприпас является авиабомбой. Так как она была повреждена коррозией, было принято решение уничтожить опасную находку на месте, рассказали «Комсомольской правде «Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Саперы уничтожили 5-килограмовый боеприпас при помощи накладного заряда.

Стоит отметить, что подобные находки на Кубани не так редки. Как ранее писал сайт kuban.kp.ru, 5 декабря 2018 в районе Анапы водолазы уничтожили якорную мину времен ВОВ.

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