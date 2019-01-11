СЕГОДНЯ 16:21 2019-01-11T16:41:45+03:00

В Сочи двух водителей оштрафовали за дрифт

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В Адлерском районе Сочи двух водителей оштрафовали за то, что они устроили дрифт на улице.

Полицейские выявили факт нарушения через интернет: они мониторили сеть и нашли видеоролик, который их заинтересовал.

- В результате правоохранители провели проверку и установили личности нарушителей. Ими оказались местные жители Адлерского района в возрасте 21 и 31 года, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.

Нарушителей привлекли к административной ответственности и выписали им штрафы на 500 рублей.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Динском районе иномарка насмерть сбила 57-летнего мужчину. За рулем автомобиля находился 26-летний парень. По предварительным данным, пострадавший перебегал проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм он умер на месте происшествия.