2019-01-11T16:41:45+03:00
Происшествия

В Сочи двух водителей оштрафовали за дрифт

Нарушителей выявили по видеоролику в интернете
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Сочи двух водителей оштрафовали за дрифтВ Сочи двух водителей оштрафовали за дрифт
Изменить размер текста:

В Адлерском районе Сочи двух водителей оштрафовали за то, что они устроили дрифт на улице.

Полицейские выявили факт нарушения через интернет: они мониторили сеть и нашли видеоролик, который их заинтересовал.

- В результате правоохранители провели проверку и установили личности нарушителей. Ими оказались местные жители Адлерского района в возрасте 21 и 31 года, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.

Нарушителей привлекли к административной ответственности и выписали им штрафы на 500 рублей.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Динском районе иномарка насмерть сбила 57-летнего мужчину. За рулем автомобиля находился 26-летний парень. По предварительным данным, пострадавший перебегал проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм он умер на месте происшествия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кавказском районе задержали подозреваемого в краже телефона
Жители Краснодара во время новогодних каникул чаще всего покупали еду и обучающие онлайн-курсы
В Славянском районе мужчина угнал у знакомого автомобиль из чувства личной неприязни
В Сочи нашли авиабомбу времен ВОВ
В Сочи задержали 19-летнего парня, который украл шубу из гардероба
На Обходе Сочи перекроют три тоннеля
Должность главы Апшеронского района занял Олег Цыпкин
В Краснодаре уровень безработицы составляет 0,2 %
В Адыгее мужчина представился работником коммунальной службы и ограбил 81-летнюю пенсионерку
В Краснодаре на улице Черкасской потушили пожар
На Черноморском флоте провели учения
На Кубани сотрудники Росгвардии предотвратили два имущественных преступления
В Динском районе 26-летний водитель Honda Capa насмерть сбил мужчину
В Туапсинском районе восстановили поврежденный наводнением мост
В Бейсугском лимане мужчина незаконно выловил более 90 особей тарани
В краевой столице определили места для крещенских купаний
На Кубани за оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности, осудят предпринимателя
В Северском районе женщины взяли кредит на мебель, но не собирались его выплачивать
В Сочи на границе задержали парня, который находился в розыске