2019-01-11T16:48:36+03:00
Происшествия

В Славянском районе мужчина угнал у знакомого автомобиль из чувства личной неприязни

За это его могут лишить свободы на пять лет
Татьяна СМИРНОВА
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В Славянском районе мужчина угнал у знакомого автомобиль из чувства личной неприязниВ Славянском районе мужчина угнал у знакомого автомобиль из чувства личной неприязни
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В Славянском районе задержали 32-летнего мужчину, укравшего автомобиль.

- В дежурную часть полиции обратился местный житель. Мужчина сообщил о том, что оставил свою машину во дворе дома, через какое-то время она пропала. На указанное место прибыли полицейские. Они не обнаружили следов проникновения на территорию дома пострадавшего, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий. В результате они задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний знаемый пострадавшего.

В отделении полиции мужчина признался в совершении преступления, пояснив, что в момент его совершения был пьян. Также он отметил, что угнал машину из чувства личной неприязни.

По данному факту возбудили уголовное дело. Его материалы уже передали в суд. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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