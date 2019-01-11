Жители Краснодара во время новогодних каникул чаще всего покупали еду и обучающие онлайн-курсы

СЕГОДНЯ 16:47 2019-01-11T16:47:47+03:00

В праздники краснодарцы не готовили дома, а заказывали её онлайн. В среднем они платили за еду с доставкой 970 рублей Фото: Николай ХИЖНЯК

Изменить размер текста: A A

В праздники краснодарцы не готовили дома, а заказывали её онлайн. В среднем они платили за еду с доставкой 970 рублей. Любители развлечений тоже не тратили время зря: средний платёж горожан за музыку и кино в интернете составил 1380 рублей, за игры — 480 рублей, за билеты на концерты, в кино, театры и музеи — 1780 рублей.

- Много краснодарцев занимались самообразованием - средний чек за обучающие онлайн-курсы 3200 рублей, - сообщает пресс-служба сервиса. – Топ-5 товаров, которые заказывали через интернет: одежда, обувь и аксессуары (средний чек — 840 рублей), книги (400 рублей), товары для хобби (2090 рублей), косметика и парфюмерия (3480 рублей), товары для дома (3640 рублей).