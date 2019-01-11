В Кавказском районе задержали подозреваемого в краже телефона

СЕГОДНЯ 17:04 2019-01-11T17:04:40+03:00

Когда злоумышленника нашли, он уже продал средство связи, а вырученные за него деньги потратил

Изменить размер текста: A A

В Кавказском районе правоохранители задержали подозреваемого в краже телефона.

- В дежурную часть полиции обратился мужчина. Он рассказал о том, что в автобусе к нему подсел неизвестный, пожаловался на отсутсвие денег на билет и попросил средства в долг. После этого он вместе с новым знакомым пошел обналичивать свою бонусную карту. Но выяснилось, что сделать этого нельзя. Тогда злоумышленник попросил у потерпевшего телефон, чтобы позвонить, и скрылся в неизвестном направлении, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодаре краю.

Правоохранители составили ориентировку, в результате подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель.

Как сообщают правоохранители, телефон злоумышленник успел продать, а вырученные за него деньги потратить.

По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.