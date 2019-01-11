2019-01-11T18:57:01+03:00
Общество

На Кубани стартовал региональной этап всероссийской школьной олимпиады

В нем примут участие более 1,5 тысяч детей
Максим ОСОКИН
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Кубанские школьники продемонстрируют свои знания в рамках Всероссийской олимпиады. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяКубанские школьники продемонстрируют свои знания в рамках Всероссийской олимпиады. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Кубанские учащиеся в очередной раз принимают участие во всероссийской олимпиаде школьников. Свои знания на региональном этапе продемонстрируют более 1,5 тысяч детей – это победители муниципальных этапов.

- Каждый год в Краснодарском крае участие во всероссийской олимпиаде школьников принимают участие свыше 250 тысяч мальчишек и девчонок – учащихся общеобразовательных учреждений, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

Площадками для проведения регионального этапа олимпиады станут Кубанский государственный университет, КубГТУ, КГУФКСТ и Армавирский государственный педагогический университет. Победители регионального этапа станут участниками команды, которая представит регион в финале Всероссийской олимпиады.

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