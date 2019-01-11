На Кубани стартовал региональной этап всероссийской школьной олимпиады
Кубанские учащиеся в очередной раз принимают участие во всероссийской олимпиаде школьников. Свои знания на региональном этапе продемонстрируют более 1,5 тысяч детей – это победители муниципальных этапов.
- Каждый год в Краснодарском крае участие во всероссийской олимпиаде школьников принимают участие свыше 250 тысяч мальчишек и девчонок – учащихся общеобразовательных учреждений, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.
Площадками для проведения регионального этапа олимпиады станут Кубанский государственный университет, КубГТУ, КГУФКСТ и Армавирский государственный педагогический университет. Победители регионального этапа станут участниками команды, которая представит регион в финале Всероссийской олимпиады.