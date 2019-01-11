На Кубани стартовал региональной этап всероссийской школьной олимпиады

СЕГОДНЯ 17:22 2019-01-11T18:57:01+03:00

Кубанские школьники продемонстрируют свои знания в рамках Всероссийской олимпиады. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В нем примут участие более 1,5 тысяч детей

Изменить размер текста: A A

Кубанские учащиеся в очередной раз принимают участие во всероссийской олимпиаде школьников. Свои знания на региональном этапе продемонстрируют более 1,5 тысяч детей – это победители муниципальных этапов.

- Каждый год в Краснодарском крае участие во всероссийской олимпиаде школьников принимают участие свыше 250 тысяч мальчишек и девчонок – учащихся общеобразовательных учреждений, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

Площадками для проведения регионального этапа олимпиады станут Кубанский государственный университет, КубГТУ, КГУФКСТ и Армавирский государственный педагогический университет. Победители регионального этапа станут участниками команды, которая представит регион в финале Всероссийской олимпиады.