СЕГОДНЯ 17:30 2019-01-11T17:30:04+03:00

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На Кубани хирурги удалили одновременно две опухоли.

- Несколько месяцев назад 56-летняя больная пришла на консультативно-диагностическую акцию, которую проводили в Красноармейском районе. Женщину обследовали и выявили у неё признаки наличия злокачественного новообразования желудка. Ее направили в отделение ГБУЗ «КОД №1». Там провели повторное обследование, в результате которого у женщины выявили еще и опухоль почки, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Краснодарского края.

Врачи решили прооперировать пациентку и удалить оба образования одновременно.

Хирургическое вмешательство длилось пять часов. В нем принимали участие две бригады врачей гастроэнтерологов и урологов. Они сделали все возможное, чтобы сохранить больной жизненно важные органы.

Как сообщают в департаменте здравоохранения Кубани, операция прошла успешно. В настоящее время женщина чувствует себя хорошо.