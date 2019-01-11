В Северском районе нашли тела двух пенсионеров

СЕГОДНЯ 17:49 2019-01-11T17:49:23+03:00

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10 января в посёлке Ильском Северского района в одном из домов нашли тела двух пенсионеров в возрасте 70 и 64 лет.

- Правоохранители осмотрели погибших. У одного из мужчин обнаружили повреждение в области головы, у другого - раны на шее. Возможно, они скончались от полученных повреждений, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

По данному факту возбудили уголовное дело. Для установления причин смерти пенсионеров проводится судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время расследование продолжается.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре во время расследования в замурованном подвале сотрудники правоохранительных органов нашли тело мужчины. Также там лежала запрещенная литература и предметы националистической направленности.