Губернатор Кубани поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником, который пройдёт 12 января.
На торжественном мероприятии он отметил тот факт, что благодаря правоохранителям на территории Кубани сохраняется стабильность во всех сферах жизни, сообщает пресс-служба администрации региона.
Также губернатор напомнил, что с прошлого года в крае ведётся усиленная борьба с коррупцией. В результате проведённых работ выявлено более 800 нарушений, наказание за противоправные действия понесли свыше 250 человек.
Также на мероприятии в торжественной обстановке награды вручили лучшим сотрудникам прокуратуры.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что Вениамин Кондратьем посетил отремонтированный Дом культуры в Крымском районе. Обновленное здание открыли в конце прошлого года.