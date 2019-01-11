Губернатор Кубани поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 18:06 2019-01-11T18:06:33+03:00

Об этом сообщает администрация региона

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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником, который пройдёт 12 января.

На торжественном мероприятии он отметил тот факт, что благодаря правоохранителям на территории Кубани сохраняется стабильность во всех сферах жизни, сообщает пресс-служба администрации региона.

Также губернатор напомнил, что с прошлого года в крае ведётся усиленная борьба с коррупцией. В результате проведённых работ выявлено более 800 нарушений, наказание за противоправные действия понесли свыше 250 человек.

Также на мероприятии в торжественной обстановке награды вручили лучшим сотрудникам прокуратуры.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что Вениамин Кондратьем посетил отремонтированный Дом культуры в Крымском районе. Обновленное здание открыли в конце прошлого года.