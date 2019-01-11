В Выселковском районе пройдет «День здоровья»

СЕГОДНЯ 18:06 2019-01-11T18:06:44+03:00

Акция "День здоровья" проходит на Кубани с 2008 года. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Изменить размер текста: A A

В станице Выселки 12 января пройдет первый в 2019 году «День здоровья». Профилактическую акцию посвятят организации сбалансированного подхода к собственному организму. В частности, медики расскажут о профилактике хронических заболеваний и принципах ведения здорового образа жизни.

- Традиционно все пришедшие на мероприятие смогут пройти ряд диагностических исследований, прослушать лекции врачей-специалистов, а также получить интересующие консультации, рассказали «Комсомольской правде «Кубань» в краевом министерстве здравоохранения.

Отметим, акция «День здоровья» регулярно проходит во всех муниципалитетах Кубани с 2008 года. За это время в ней приняли участие свыше 5,5 млн человек.