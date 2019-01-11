В Новороссийске пройдут региональные соревнования по спортивным бальным танцам

СЕГОДНЯ 18:29 2019-01-11T18:30:54+03:00

В них примут участие свыше 400 мальчишек и девчонок

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В Новороссийске состоятся соревнования регионального уровня по спортивным бальным танцам. Турнир «Хрустальная туфелька» пройдет в рамках танцевального марафона, который продлится три дня.

10 января в Новороссийске начался фестиваль по художественной гимнастике «Хрустальный обруч». В нем приняли участие более 150 спортсменов, приехавших в город-герой со всей Кубани.

- 12 января пройдёт соревнования регионального уровня, котором будут представлены все танцевальные направления. А уже 13 числа в 9 часов утра - «Хрустальная туфелька». В турнире примут участие более 400 мальчишек и девчонок. Прийти на соревнования может любой желающий - вход свободный, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань"сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи состоится "Вечер русского романса".