Два туапсинских сквера благоустроят в этом году

СЕГОДНЯ 18:38 2019-01-11T18:38:09+03:00

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Два сквера Туапсе благоустроят в этом году. Речь идет о площадке у кинотеатра «Россия» и на набережной в районе морвокзала. Средства на проведение необходимых работ поступят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

- В частности, на набережной появятся новые цветники и газоны, здесь высадят деревья, а пешеходные дорожки вымостят плиткой. Для отдыхающих установят порядка 30 новых скамеек, рассказали «Комсомольской правде «Кубань» в пресс-службе администрации курорта.

В сквере у кинотеатра «Россия» также обновят зеленые насаждения, установят новые фонари уличного освещения, урны и скамейки, а также обустроят детскую игровую площадку. В летнее время здесь будет работать художественная галерея под открытым небом.