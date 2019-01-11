Два туапсинских сквера благоустроят в этом году
Два сквера Туапсе благоустроят в этом году. Речь идет о площадке у кинотеатра «Россия» и на набережной в районе морвокзала. Средства на проведение необходимых работ поступят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
- В частности, на набережной появятся новые цветники и газоны, здесь высадят деревья, а пешеходные дорожки вымостят плиткой. Для отдыхающих установят порядка 30 новых скамеек, рассказали «Комсомольской правде «Кубань» в пресс-службе администрации курорта.
В сквере у кинотеатра «Россия» также обновят зеленые насаждения, установят новые фонари уличного освещения, урны и скамейки, а также обустроят детскую игровую площадку. В летнее время здесь будет работать художественная галерея под открытым небом.