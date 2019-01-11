В Краснодаре могут снизить цены на яйца

СЕГОДНЯ 18:41 2019-01-11T19:31:19+03:00

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После новогодних праздников цены в краснодарских магазинах жителей города не радуют. Стоимость некоторых продуктов мало того, что не опустилась, так еще и выросла. В частности, подскочила цена на куриные яйца. На ценник обратили внимание и сотрудники Краснодарстата.

- По сравнению с 24 декабря стоимость повысилась в среднем на 6,1%, - сообщают в управлении.

Так, например, в одном из магазинов торговой сети покупательница увидела на витрине яйца за 87 рублей без десяти копеек. И это якобы цена со скидкой.

В самом магазине объясняют - все дело в новогоднем ажиотаже. Спрос увеличивается, потому поставщик традиционно поднимет стоимость.

- Однако после праздников цены должны опуститься, почему это не произошло сейчас выясняем. В ближайшие недели эта проблема решится, ценники будут заменены, - заверило «Комсомольскую правду» - Кубань» руководство магазина.