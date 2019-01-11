Успехи кубанских спортсменов не остались незамеченными

СЕГОДНЯ 19:10 2019-01-11T19:13:15+03:00

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Подведены итоги конкурса, проводимого Всероссийской федерацией легкой атлетики. Голосование проходило на отчетной конференции, а также на официальной странице федерации в социальной сети. Победителей будут чествовать во время проведения чемпионата России по легкой атлетике, который пройдет в Москве с 13 по 15 февраля 2019 года.

- В номинации «Лучший спортсмен» победителем стал кубанский легкоатлет Сергей Шубенков. Он установил рекорд России в беге с барьерами на турнире, который проходил минувшим летом в Венгрии, сообщили «Комсомольской правде «Кубань» в региональном департаменте спорта и физической культуры.

«Лучшей молодой спортсменкой» 2018 года признана уроженка Краснодарского края Полина Миллер. В минувшем сезоне она стала чемпионом России в беге на 400 метров.