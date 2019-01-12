Коллегия судей лишила сочинского служителя Фемиды статуса

СЕГОДНЯ 09:17 2019-01-12T09:18:17+03:00

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Дмитрий Новиков - судья Хосстинского райсуда стал фигурантов уголовного дела еще в 2010 году. Тогда его арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Но в СИЗО просидел недолго, дело в отношении служителя Фемиды прекратили. Но запретили покидать Сочи. Хотя после того, как дело закрыли, Новиков подавал документы на должность заместителя председателя Ялтинского горсуда Крым. Его кандидатуру не утвердили, а в 2015 году снова завели уголовное дело.

Сам Новиков все это время рассказывал о коррупции, которая царит в сочинском райсуде. А в январе 2019 года судью Новикова лишили статуса. Это стало известно на заседании Квалификационной коллегии судей Краснодарского края.

- Такое решение принято в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора в отношении Новикова, - пояснили в Коллегии судей Краснодарского края.

В июле прошлого года Ростовский областной суд признал Дмитрия Новикова виновным в вынесении неправосудных решений, злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании правосудию. Но наказание бывший судья не понес – истек срок давности.