Житель Ейска подделал свидетельство о рождении, чтобы получить польское гражданство
Мужчину оштрафовали
Фото: сайт strazgraniczna.pl
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46-летний житель Ейска явился со своими свидетельством о рождении в управлении польского города Ольштыне, чтобы получить разрешение на постоянное проживание.
- Сотрудники Варминьско-Мазурского отдела пограничной службы проверили подлинность свидетельства о рождении. Оказалось, что документ является поддельным. Изменена, в частности, фамилия и национальность отца и матери-иностранца, - сообщают польские пограничники.
После того, как мужчине предъявили фальшивые документы, он признался в содеянном и сдался польским правоохранителям. Ему присудили штраф в размере 1000 рублей и выслали в родной город.