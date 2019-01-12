Житель Ейска подделал свидетельство о рождении, чтобы получить польское гражданство

СЕГОДНЯ 09:31 2019-01-12T10:02:19+03:00

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46-летний житель Ейска явился со своими свидетельством о рождении в управлении польского города Ольштыне, чтобы получить разрешение на постоянное проживание.

- Сотрудники Варминьско-Мазурского отдела пограничной службы проверили подлинность свидетельства о рождении. Оказалось, что документ является поддельным. Изменена, в частности, фамилия и национальность отца и матери-иностранца, - сообщают польские пограничники.

После того, как мужчине предъявили фальшивые документы, он признался в содеянном и сдался польским правоохранителям. Ему присудили штраф в размере 1000 рублей и выслали в родной город.