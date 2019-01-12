2019-01-12T10:11:42+03:00
Происшествия

Житель Щербиновского района украл картофель и банки с консервированными овощами

За это он может провести за решеткой до 5 лет
Варвара ДЫМ
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В полицию с заявлением о пропаже банок с консервированными овощами и несколько мешков картофеля обратился житель Щербиновского района.

- Общий ущерб составил более 8 тысяч рублей, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили возможных очевидцев и установили причастность к совершению кражи 24-летнего местного жителя. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции.

Уже стражам порядка задержанный рассказал, что все награбленное – съел. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по чати 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Если его вина в суде будет доказана, парню грозит до пяти лет лишения свободы.

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