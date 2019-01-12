Житель Щербиновского района украл картофель и банки с консервированными овощами
В полицию с заявлением о пропаже банок с консервированными овощами и несколько мешков картофеля обратился житель Щербиновского района.
- Общий ущерб составил более 8 тысяч рублей, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили возможных очевидцев и установили причастность к совершению кражи 24-летнего местного жителя. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции.
Уже стражам порядка задержанный рассказал, что все награбленное – съел. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по чати 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Если его вина в суде будет доказана, парню грозит до пяти лет лишения свободы.