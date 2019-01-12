В Краснодаре пройдет выставка, посвященная царской семье

СЕГОДНЯ 10:34 2019-01-12T10:39:22+03:00

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Выставка, которая называется «Любовью связанные Царские сердца», откроется в Краснодаре 16 января. Она пройдет в историческом парке «Россия – Моя история», который находится недалеко от ТРЦ «Красная площадь» и добраться в мультимедийный комплекс можно на автобусе №56 – он отходит в сторону парка от торгово-развлекательного центра.

На выставке представят фотографии царской семьи.

- Экспозиция будет посвящена царственным Страстотерпцам императору Николаю II и его семье, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в министерстве культуры Краснодарского края. – Выставку подготовил Церковно-исторический кабинет Екатеринодарской духовной семинарии совместно со Сретенским ставропигиальным мужским монастырём Москвы.

Посмотреть на фотографии царской семьи можно будет в Краснодаре до 3 февраля. Вход на экспозицию «Любовью связанные Царские сердца» - бесплатный.