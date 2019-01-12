Сергей Галицкий открыл в Краснодаре кафе

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-12T10:53:49+03:00

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Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий ушел еще и в общепит. Бизнесмен открыл в столице Кубани кафе.

- Первую неделю оно будет работать в тестовом режиме. За это время команда заведения планирует изучить спрос на позиции в меню, сформировать наиболее удобный график работы, а также проработать отклик на пожелания посетителей, - сообщают администраторы заведения.

Те краснодарцы, которые уже успели побывать в заведении общепита, сообщают, что обед в кафе выльется в круглую сумму. И ждут теперь открытия бургерной – Галицкий уже проанонсировал, что рядом с кафе появится и бар с бутербродами. Его открытие запланировано на 16 января.