На Кубани будут судить банду торговцев наркотиками

СЕГОДНЯ 11:34 2019-01-12T11:34:51+03:00

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Семейная пара из Славянска-на-Кубани занялась «бизнесом» еще в октябре 2017 года – муж и жена распространяли наркотики. А теперь их ждет суд и приличные сроки заключения.

- С октября 2017 года по март 2018 года семейная пара приобретала крупные партии наркотиков, бесконтактным способом сбывали их, сообщая адреса закладок мелким курьерам через Интернет за вознаграждение, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. - В преступную деятельность они вовлекли еще одного участника, который делал закладки в тайники.

Кто сдал банду в полицию, не сообщается в интересах следствия. Однако всех участников ОПГ задержали, у них изъяли более килограмма различных синтетических наркотиков. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд. Двое участников банды обвиняются сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса РФ. За «незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет, организованной преступной группой, в крупном размере», а также за «покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет, организованной преступной группой, в особо крупном размере». На третьем висит «покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет, организованной преступной группой, в крупном размере».

Если вину банды в суде докажут, за распространение наркотиков они могут отправиться за решетку на всю жизнь.